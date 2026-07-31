В Одинцовском направили в суд дело о ДТП с погибшим подростком

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП в Одинцовском городском округе, в котором погиб 14-летний подросток, обвинительное заключение утвердили в отношении 33-летнего жителя Республики Дагестан — его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 13 сентября 2025 года. Обвиняемый передвигался за рулем технически исправного автомобиля «Форд Транзит» по автодороге «Звенигород — Ершово — Борисково» в Одинцовском округе, когда нарушил правила дорожного движения и не принял мер к снижению скорости. В результате он совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении кроссовым мотоциклом под управлением несовершеннолетнего. Водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.