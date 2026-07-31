Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 31 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на телефон во время поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.