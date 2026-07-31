В Наро-Фоминске завершат капремонт дошкольного отделения Апрелевской школы № 3

В городе Апрелевка Наро-Фоминского округа завершается капитальный ремонт детского сада № 22 Апрелевской школы № 3, его строительная готовность превысила 91%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». На объекте завершаются работы по чистовой отделке, благоустройству, ремонту фасада и кровли, монтажу инженерных коммуникаций, ведутся пусконаладочные работы.

Площадь здания составляет более 1 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы, модернизируют пищеблок, входные группы и не только. Детский сад планируют открыть в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.