Конец произволу? Новый закон заставит авиакомпании уважать семьи

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки в федеральные авиационные правила, устанавливающие новые обязанности для авиаперевозчиков. Документом регламентирован бесплатный подбор и бронирование мест для детей младше 12 лет рядом с сопровождающими их взрослыми на этапе онлайн-регистрации или в аэропорту. Данная услуга должна предоставляться вне зависимости от тарифа, по которому приобретен билет, передает Турпром .

Также уточнен порядок действий пассажира при задержке рейса. В случае опоздания вылета более чем на 30 минут по вине авиакомпании пассажир имеет право вернуть полную стоимость билета с последующей отменой договора перевозки. Претензия о возврате средств может быть подана до момента фактического начала перевозки.

Кроме того, новые правила конкретизируют процедуру информирования пассажиров об условиях тарифа, включая все обязательные и дополнительные платежи, до момента оплаты билета. Ожидается, что изменения повысят прозрачность взаимоотношений между перевозчиками и потребителями.

Ранее врач Жарова сообщила о том, что контроль давления и сна помогает защититься от деменции.