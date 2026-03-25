Конец серым схемам: ввоз авто через Киргизию и Беларусь закроют раз и навсегда

С первого апреля 2026 года в России изменится порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей, которые ввозятся из государств Евразийского экономического союза. Нововведение закрывает существовавшие ранее схемы, позволявшие завозить машины через Киргизию и Беларусь с занижением таможенной стоимости, пишет РГ.

Теперь вводится единая формула расчета утильсбора, которая будет применяться ко всем категориям импортеров — как к физическим, так и к юридическим лицам. Исключение сделано только для автомобилей, производство которых локализовано непосредственно на территории стран ЕАЭС.

По оценкам участников рынка, новые правила приведут к удорожанию отдельных сегментов на 10–20 процентов. Наибольший рост цен ожидается в сегменте марок, которые активно ввозились по «серым» схемам: речь идет о таких брендах, как Volkswagen, Kia, Hyundai и Skoda. Оставшиеся запасы этих автомобилей невелики, а возможности завезти новые партии до вступления изменений в силу уже практически исчерпаны.

В ближайшие дни на рынке возможен краткосрочный всплеск спроса, который к середине апреля сменится спадом. В сегменте подержанных автомобилей рост цен, вероятно, будет вызван общим увеличением спроса на первичном рынке, а не прямым воздействием новых правил, поскольку схемы занижения стоимости касались преимущественно новых машин.

Легальными каналами ввоза остаются прямой импорт по грузовой таможенной декларации для юридических лиц с расчетом утильсбора от рыночной цены, а также ввоз физическими лицами для личного пользования по таможенному приходному ордеру. Во втором случае для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил предусмотрен понижающий коэффициент.