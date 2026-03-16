Конец связи: Telegram окончательно попрощался с Россией и перестал работать

Пользователи мессенджера массово жалуются на сбои в работе сервиса на протяжении нескольких дней. Специалисты считают, что причиной стали действия властей, и предупреждают о бесполезности VPN в ряде регионов, пишет «Ъ FM» .

Россияне столкнулись с серьезными перебоями в функционировании мессенджера Telegram. Согласно данным портала «Сбой.рф», за 14 и 15 марта поступило около 18 тысяч сообщений о неполадках — 6 и 12 тысяч соответственно. Опрошенные «Коммерсантъ FM» эксперты уверены, что происходящее не случайно и связано с целенаправленной блокировкой со стороны государства.

Техно-эксперт Владислав Войтенко, автор интернет-издания «Код Дурова», констатировал, что при подключении с российских IP-адресов через домашних провайдеров сервис практически перестал функционировать. Пользователи жалуются, что не могут отправить сообщения, а статус «обновление» бесконечно сменяется попыткой «соединения». По мнению специалиста, о нормальной работе мессенджера через мобильный интернет теперь можно забыть. Он также добавил, что в городах, где активен режим «белого списка» (доступны лишь отдельные сайты), привычные VPN-сервисы окажутся бессильны.

Проблемы подтвердил и президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин. Он сообщил, что жалобы начали поступать накануне, причем в основном на некорректную работу десктопной версии мессенджера. Амелькин уточнил, что доступ к площадке варьируется в зависимости от конкретного региона и используемой сети связи.