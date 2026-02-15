Конец урожая: снежная зима разбудит полчища вредителей с 1 марта

Российские эксперты выразили обеспокоенность по поводу высокой угрозы распространения садовых вредителей в новом сезоне. Причиной возможной агрессии насекомых стали климатические условия: обильные снегопады этой зимой создали естественную термоизоляцию, защитившую места зимовок членистоногих от вымерзания, пишет ГР.

Врио директора Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета Евгения Калинина подтвердила, что в научном сообществе всерьез опасаются потенциального нашествия. По словам специалиста, существует риск того, что дачные угодья подвергнутся атакам полчищ насекомых. Однако она отметила, что снежный покров — это лишь начальный фактор. Итоговая численность популяции будет зависеть от целого комплекса условий: температуры и влажности воздуха весной, количества осадков, длины светового дня, состояния самих растений и даже сроков обработки почвы.

Исследователь также подчеркнула, что наиболее благоприятным сценарием для демографического взрыва среди вредоносных насекомых является сочетание морозной и снежной зимы с приходом ранней засушливой весны без возвратных заморозков.

Традиционно одной из главных проблем для огородников остается колорадский жук, способный быстро уничтожить посадки картофеля. Применение дорогостоящей химии не всегда безопасно и эффективно. В качестве альтернативного метода борьбы агрономы советуют высаживать определенные виды растений прямо на картофельных грядках, что отпугивает вредителя без вреда для урожая.

