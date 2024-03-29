Конгресс «5П Детская медицина» завершился в Подмосковье

Пятый Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина» был завершен в регионе. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Главным организатором мероприятия стал НИКИ детства. Как отметила директор учреждения Нисо Одинаева, мероприятие нацелено на обсуждение самых новых достижений в сфере детской медицины, развитие телемедицины, разработку методов по повышению качества оказания медпомощи маленьким пациентам.

На конгрессе работала двадцать одна площадка, где выступили две сотни специалистов. Более семи тысяч человек приняли участие в восьми десятках симпозиумов, а также в тренингах и семинарах.

Кроме того, наградили победителей конкурса клинических наблюдений и олимпиады молодых педиатров и ординаторов.