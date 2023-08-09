Как пишет агентство «РИА Новости» , там заявили, что финансовая помощь должна оказываться только американцам, у которых своих проблем с армией предостаточно.

Американский политик Марджори Тейлор Грин, занимая должность конгрессвумен, выступила с сообщением, в котором призывает власти США к прекращению финансирования украинского государства. Соответствующее заявление опубликовано на ее странице в социальных сетях.

По словам Марджори Тейлор Грин, они даже не «закончили финансирование собственных вооруженных сил», в то время как администрация Байдена собирается направить Киеву очередную порцию денег. При этом она также уточнила, что не будет отдавать голос в пользу нового пакета помощи, поскольку это вызывает смех.