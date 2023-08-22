Марджори Тейлор-Грин, конгрессвумен и член палаты представителей, выступает с призывом к США играть роль посредника и способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине.

Она подчеркивает, что Америка если и должна взять какую-то ответственность на себя, то только за остановку конфликта и достижение мирного соглашения. США не должны, по ее мнению, «подливать масла в огонь».

Тейлор-Грин призывает не предоставлять дополнительные финансовые средства и не отправлять военных сил Америки ВСУ. Она высказывалась и прежде, выступая за дипломатическое урегулирование и мирные переговоры.

Как сообщает KP.RU, Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Запад является прямым участником конфликта на Украине.