Конкурс «МиР» в Красногорске: юные музыканты и вокалисты России и СНГ завоевывали сцену

В красногорском дворце культуры «Подмосковье» состоялся гала-концерт IV Международного детского музыкального конкурса «МиР – Музыка и развитие». На сцене выступили более 500 финалистов из России, Беларуси, Казахстана и других стран.

В этом году в конкурсе участвовали свыше 5 тыс. юных музыкантов и вокалистов, однако только десятая часть дошла до финала. Зрители смогли насладиться выступлениями оркестров, вокальных и фольклорных ансамблей, а также сольных исполнителей.

Руководитель фольклорного ансамбля «Калина» Мария Некалина отметила, что участие в конкурсе дает детям возможность продемонстрировать свои достижения и популяризировать русскую культуру. Победителей поздравил заслуженный артист РФ Денис Майданов, исполнивший для гостей свои хиты.

За четыре сезона «МиР» собрал более 20 тыс. юных талантов из России, Китая, Сирии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Многие участники продолжают обучение в музыкальных вузах и строят профессиональную карьеру.