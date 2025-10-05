Конная игра на подмосковном пустыре: традиционное развлечение мигрантов вызвало проверку властей

В Раменском округе, на окраине деревни Коняшино, прошло масштабное этническое празднество с участием выходцев из стран Средней Азии.

Как сообщает Readovka со ссылкой на очевидцев, на пустыре вблизи ЛЭП собралось порядка пятисот человек, в основном граждане Киргизии и Таджикистана, которые организовали национальное состязание с применением туши козла.

Участники события обустроили импровизированную территорию для проведения игр, установив палатки, специальные ограждения и даже места для совершения обрядов. Центральным элементом стал традиционный конкурс, в рамках которого использовались туши животных. По завершении игр остатки биологического материала, по имеющимся данным, остались лежать на месте проведения мероприятия, что вызвало тревогу у местных жителей. Они зафиксировали свои обращения в муниципальные органы власти.

В администрации муниципального образования подтвердили, что «мероприятие было согласовано в установленном порядке». Тем не менее, данный факт не остался без внимания надзорных органов. Прокуратура Раменского округа уже начала проверочные мероприятия по данному инциденту.

Целью прокурорской проверки является установление полного соответствия произошедшего нормам действующего законодательства.

