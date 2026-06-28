Новая уловка мошенников: «срочная страховка» для детей и фальшивые 10 тысяч от Минтруда

Пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила РИА Новости о двух новых схемах мошенничества, нацеленных на родителей. В первом случае злоумышленники рассылают сообщения в школьных и детсадовских чатах, представляясь администрацией учебного заведения. Они сообщают, что для участия ребенка в праздничных мероприятиях (концертах, городских фестивалях) из-за «новых требований безопасности 2026 года» необходимо оформить краткосрочную платную страховку. К сообщению прилагается ссылка на поддельный платежный шлюз.

Во второй схеме аферисты распространяют в родительских чатах, соцсетях и через SMS-рассылки ссылки на фальшивый сайт, который визуально копирует портал «Госуслуг» или Минтруда. Заголовок сообщения обещает единовременную выплату 10 000 рублей на каждого ребенка от 0 до 18 лет якобы по новому указу. Жертв торопят подать заявление, чтобы похитить данные карт и доступ к аккаунтам.

В «Мошеловке» посоветовали перепроверять информацию о любых сборах лично у классного руководителя или руководства детского сада, а информацию о реальных выплатах проверять исключительно на официальном сайте «Госуслуг» или Минтруда. Эксперты настоятельно не рекомендуют переходить по ссылкам из массовых рассылок в мессенджерах, даже если их переслали знакомые. Искусственное ограничение по срокам, добавили они, — классический признак мошенничества.

Ранее эксперт назвал признаки скрытого взлома компьютера.