Константин Михальков исполнил новогодние желания детей участника СВО из Солнечногорска

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков в рамках участия во Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечты двух детей, отец которых погиб в зоне проведения СВО.

Отмечается, что на днях глава округа снял с праздничной елки елочный шар с новогодними мечтами детей из региона. Он приехал в гости к детям и вручил долгожданные подарки детям вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так, в подарок от руководителя муниципалитета Виктория и Гордей получили световой стол-планшет для рисования песком и большой радиоуправляемый танк.

«Папа Вики и Гордея — военный, погиб в зоне проведения спецоперации, и взять на себя заботу о семье Героя — наша святая обязанность. Дети — замечательные. Вика хочет стать астрономом, когда вырастет. А Гордей планирует пойти по стопам отца и стать военным», — отметил Константин Михальков.

Глава округа обсудил с мамой ребятишек волнующие вопросы, и какую помощь необходимо оказать. Женщина попросила помочь со строительством пристройки к лицею №8, где она сейчас работает замдиректора по воспитательной работе. Глава округа Константин Михальков поручил проработать вопрос о возможности включении в госпрограмму данного объекта образования.