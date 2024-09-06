Конструкторы из Фрязино обновили модель багги для военных СВО

Багги — это автомобили, которыми в зоне проведения спецоперации пользуются российские военнослужащие. В рамках проекта «За работу» главный конструктор компании «Ф-МоторСпорт» Эдуард Мымрин рассказал о проведении технической доработки моделей автомобилей.

Машины оснастили платформой с приводом на заднюю ось и двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил. Подобные технические характеристики позволят быстро передвигаться автомобилям в условиях бездорожья.

«Когда весь наш народ будет двигаться вместе, только в этом случае будет качественный результат», — таким девизом руководствуются инженеры компании.

Обновленной модели присвоили название «Алабай». Инженеры уверены в ее надежности. В зоне проведения спецоперации российским военнослужащим крайне важно оставаться невидимыми. Инженеры учли этот факт. В «Алабае» встроена кнопка, которая отключает абсолютно все источники света. Во время конструирования также учли, что для военных важно быстро сесть в автомобиль и также быстро выйти из него.

Багги успешна прошла необходимые испытания. Модель готова к выполнению боевых задач.