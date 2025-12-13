Контроль, налоги и изъятие: какие законы изменят жизнь автомобилистов в 2026 году

С 2026 года в России вступят в силу ряд законодательных изменений, затрагивающих водителей и участников дорожного движения. Основные нововведения касаются организации перевозок, фиксации нарушений и финансовой нагрузки на автовладельцев, пишет Autonews.

Для рынка такси с 1 марта начнет действовать закон о локализации. Работать в сервисах смогут только водители на автомобилях, соответствующих установленным правительством параметрам локализации производства или выпущенных по специальным инвестконтрактам. Предварительный список допущенных моделей включает 20 наименований, в основном отечественного производства.

Изменятся тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках в Москве. Стоимость перемещения машин в зависимости от мощности двигателя вырастет на 900-605 руб. Хранение после первых бесплатных суток будет стоить от 1360 до 3040 руб. в день.

На федеральном уровне с 1 января будет проиндексирован утилизационный сбор, а в нескольких регионах, включая Московскую область, повысится ставка транспортного налога. Также с нового года начнет работу рейтинг автошкол, формируемый на основе статистики сдачи экзаменов и аварийности выпускников.

В 2026 году может заработать автоматическая фиксация камерами отсутствия полиса ОСАГО, а также появиться камеры для выявления пешеходов, пересекающих железнодорожные пути в неположенных местах. Рассматриваются поправки в ПДД, касающиеся регулирования движения курьерских служб.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2026 года в России страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.