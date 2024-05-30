Концерт ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ прошел в Городском округе Пушкинский

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России под управлением подполковника Владислава Твердого представил концертную программу «СВОих не бросаем!» в Красноармейске в ГДК и в Заветах Ильича в ДК Строитель.

Представления были бесплатными. На концерт пригласили жителей и гостей Городского округа Пушкинский, участников спецоперации, которые добровольно или в рамках проведения мобилизации отправились защищать Родину, а также членов их семей. Каждый номер сопровождался бурными овациями публики. Зрители делились своими положительными впечатлениями.

«Потрясающий концерт. Живо, задорно и до мурашек. У меня и муж, и сын — военные, поэтому у меня такие концерты вызывают особенные трогательные эмоции», — поделилась жительница Пушкинского Валентина Савичева.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России — один из самых знаменитых ансамблей в нашей стране. Артисты Минобороны РФ давно сотрудничают с представителями Пушкинского музыкально — драматического театра. Театр оказал содействие в организации мероприятия.