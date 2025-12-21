Концерт Ларисы Долиной в Туле отменен: почему организаторы винят во всем интерес публики?

Запланированное на 4 января выступление Ларисы Долиной в Туле не состоится.

Мероприятие под названием «Юбилейный концерт в кругу друзей», которое должно было пройти во Дворце культуры «Туламашзавод», было отменено организаторами.

Как сообщил РИА Новости директор компании-устроителя Владислав Серенко, причиной стало формирование «нездорового ажиотажа вокруг имени артистки». Именно этим он мотивировал решение о прекращении продажи билетов, которое было зафиксировано в системах билетных агрегаторов в субботу.

До этого издание сообщило о низком спросе на шоу: из 724 мест оставались непроданными 344 билета.

