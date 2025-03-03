Концерт с участием творческих коллективов к 23 февраля и 8 Марта провели в Волоколамске

Творческие коллективы Волоколамского Дома детского творчества подготовили номера для концерта, который стал подарком к 23 Февраля и 8 Марта.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

В зале ЦКТ «Родники» царила особенная атмосфера. Представители творческих коллективов Волоколамского Дома детского творчества поздравляли пап и дедушек с прошедшим Днем защитника Отечества, а мам и бабушек — с приближающимся Международным женским днем. Первыми на сцену вышел ансамбль студии эстрадного вокала Estet Music с песней «Бумеранг добра». Для некоторых участников выступление стало дебютным, что делало мероприятие особенно волнительным и трогательным.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Образцовый танцевальный коллектив Dance time и творческое объединение «Мечта» представили хореографические номера, а воспитанники творческого объединения «Художественное слово» презентовали поэтические.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Со сцены звучали теплые и искренние слова. Каждое выступление заканчивалось одинаково — бурными овациями. В завершение праздничного мероприятия на сцену вышли все коллективы Волоколамского ДДТ, чтобы вместе исполнить песню для гостей концерта.