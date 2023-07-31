Концерт SHAMAN: куда пропала запись, и кто из журналистов дал жару

Фанаты SHAMAN, не попавшие на его концерт в Новомосковске, ищут запись трансляции в интернете. Но ее удалили сразу после эфира!

Концерт прошел на малой родине SHAMAN в Новомосковске Тульской области и стал самым грандиозным в России за последние годы. К рекордам певцу не привыкать: сейчас ни один большой концерт не обходится без его участия, песни звучат из каждого второго окна, а клипы посмотрели в интернете более полумиллиарда раз.

«Такое можно будет увидеть только раз», — обещал SHAMAN перед концертом.

И ведь не обманул. На стадион «Химик» в Новомосковск съехались тысячи поклонников взошедшей всего год назад на российском небосклоне звезды. На парковке не было мест. Но люди продолжали ехать и ехать. На машинах 71 регион, 77, 178, 62,…

«Да тут вся Россия», — удивлялись, приехавшие зрители на концерт артиста.

Такого шоу не было в России, наверно, никогда. Певец прилетел на свой концерт буквально на вертолете, который приземлился на футбольном поле. После хита «Встанем» в небо поднялись сотни флагов, а завершился концерт большим фейерверком.

Кстати, запись концерта удалили специально: скоро появится более полная версия, куда добавят кадры с других камер, которые еще не транслировались.

Но эксклюзивное видео уже есть у нас. На нем SHAMAN поздравляет издание «Подмосковье сегодня» с недавним юбилеем.