Концерт в Бронницах 20 февраля: казачья песня и местные таланты

В Бронницах 20 февраля пройдет концерт ко Дню защитника Отечества. Мероприятие под названием «Земли российской сыновья» состоится в культурно‑досуговом центре «Бронницы» и начнется в 15:00.

Как сообщает источник, на сцене выступят местные творческие коллективы — в частности, ансамбль «Разноцвете» из Детской школы искусств и солисты КДЦ. Также зрителей ждет выступление приглашенных гостей из Москвы — Ансамбля казачьей песни «Гуляй, душа!».

Концерт призван подчеркнуть значение патриотических традиций и культурного наследия России, а также выразить благодарность и уважение военнослужащим и ветеранам.

Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 0+.