Концертный директор Лады Дэнс показал фото после аварии

Напомним, что в Подольске произошло ДТП, в результате которого пострадала певица Лада Дэнс. Она находилась в машине вместе со своей близкой подругой. В результате аварии последняя находится в тяжелом состоянии и под наблюдением врачей.

Сама Лада Дэнс получила серьезные травмы, включая черепно-мозговую, травму бедра и ушибы. Сейчас певица находится в частной клинике, где оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

В связи с этим у Лады Дэнс были отменены ее ближайшие выступления. Стоит заметить, что автомобиль, который врезался в машину с певицей, ранее также попал в ДТП.