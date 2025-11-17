Копит мусор 10 лет: соседи безуспешно пытаются помочь пенсионерке с синдромом Плюшкина

В наукограде Кольцово под Новосибирском разворачивается драма, которая длится более десяти лет. 78-летняя пенсионерка с диагнозом шизофрения и синдромом Плюшкина полностью заполнила свою квартиру мусором, оставив себе для жизни всего один квадратный метр. Об этом сообщает «Om1 Новосибирск» .

Ситуация представляет серьезную угрозу не только для самой женщины, но и для всех жильцов дома — соседи опасаются пожара и распространения антисанитарии. Особенно тревожно то, что сын пенсионерки, проживающий за границей, отказался помогать матери, заявив администрации, что «она взрослая женщина, пусть сама это разгребает». Женщину регулярно видят в местных кафе, где она пользуется туалетом, но ночует она в своей заваленной квартире.

Жильцы с июня этого года пытаются решить проблему через официальные инстанции: управляющую компанию, администрацию Кольцово, Госжилинспекцию, МЧС и СЭС, но везде получают отписки.

Прорывом стал визит специалистов Федерального медико-биологического агентства 5 ноября, которые смогли осмотреть квартиру. Однако при повторном визите 10 ноября пенсионерка дверь не открыла.

Следующая проверка запланирована на 26 ноября — если доступ снова будет закрыт, ФМБА подаст заявление в суд, что может стать единственным способом помочь женщине и обезопасить дом.

