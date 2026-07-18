Кореец и Сунагава снова стали родителями: в Московском зоопарке вылупился редчайший птенец

В Московском зоопарке в июне вылупился птенец японского журавля. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, самец Кореец и самка Сунагава стали родителями уже в третий раз, пол малыша пока не определен. Семья живет в вольере «Японский дворик» по соседству с глазчатыми индейками и зелеными павлинами.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что насиживание яйца длится около 29–30 дней, после чего появляется птенец, покрытый рыже-коричневым пухом, и повсюду следует за родителями, которые кормят его и тщательно оберегают. В рационе малыша — кусочки мяса и рыбы, яйца, творог, насекомые, комбикорм и грызуны, кормят его четыре раза в день. В 2024 и 2025 годах у этой пары уже рождались самцы, один из которых сейчас живет в Гродненском зоопарке, а второй — в отдельном вольере на старой территории Московского зоопарка. Японские журавли образуют пары на всю жизнь, а в период размножения исполняют брачные танцы; обустройством гнезда и заботой о потомстве занимаются оба родителя. Всего в мире насчитывается около 2,5 тысячи особей, основные места гнездования находятся в России, вид включен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Московский зоопарк участвует в программе восстановления популяции, с 2002 года выпуская выращенных в неволе птиц на Дальнем Востоке.