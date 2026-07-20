14,5% годовых — не миф: какие банки готовы платить больше всех по вкладам и сколько нужно внести

Аналитики издания Финансы Mail провели мониторинг депозитных предложений, представленных на финансовом маркетплейсе «Финуслуги», и выяснили, какие кредитные организации готовы предложить вкладчикам максимальную доходность по рублевым сбережениям сроком на один год. Исследование проводилось по состоянию на 17 июля 2026 года.

По данным издания, примерно за месяц до этого, 19 июня, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки — она была уменьшена до 14,25% годовых. Это изменение, как констатируют эксперты, не могло не отразиться на банковской политике: вслед за регулятором ряд кредитных организаций пересмотрел условия по своим депозитным продуктам, скорректировав процентные ставки.

По итогам изучения рыночных предложений бесспорным лидером рейтинга признан Авто Финанс Банк. Здесь, как выяснили аналитики, клиентам доступен депозит с доходностью 14,5% годовых. Правда, такая ставка предлагается исключительно для новых вкладчиков, которые ранее не обслуживались в этом банке. Минимальный порог входа составляет ₽100 тыс. Для тех же, кто уже является клиентом Авто Финанс Банка, условия скромнее — для них годовая ставка установлена на уровне 14%.

Вторую строчку рейтинга занимает Быстро Банк. Это кредитное учреждение зафиксировало ставку в размере 14,1% годовых. Чтобы стать обладателем такого депозита, потенциальному вкладчику необходимо внести на счет не менее ₽150 тыс.

На третьем месте расположился Первоуральскбанк. Здесь минимальная сумма для открытия вклада составляет ₽100 тыс. — при таком взносе вкладчику гарантируется доходность 14,05% годовых. Если же клиент располагает меньшей суммой — от ₽50 тыс., — ставка опускается до 13,05% годовых.

Московский кредитный банк, в свою очередь, предусмотрел для своих клиентов два альтернативных сценария в зависимости от объема инвестиций. При размещении на депозите от ₽10 тыс. до ₽50 тыс. годовая ставка составит 13,5%. А вот если сумма вклада достигает ₽1 млн и более, то процентная ставка, напротив, снижается до 13,1% годовых.

Банк Раунд предлагает чуть более скромные условия: открыть вклад здесь можно под 13,35% годовых. Минимальная сумма для этого — ₽30 тыс. Завершает список Самолет Банк, который замыкает рейтинг с показателем доходности 12,75% годовых. При этом порог входа здесь один из самых доступных — достаточно внести ₽100 тыс.

Важное уточнение, на которое обращают внимание авторы исследования: все перечисленные условия по процентной доходности гарантируются банками только в том случае, если депозит открывается именно через платформу «Финуслуги». При оформлении напрямую в отделении банка или через собственные онлайн-сервисы кредитных организаций ставки могут отличаться.

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