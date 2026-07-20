Легендарный дом протоиерея XIX века продают в Ижевске за ₽1

Стали известны условия продажи и приватизации объекта культурного наследия федерального значения «Дом Лятушевича», расположенного в Ижевске. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства Удмуртской Республики Романа Ефимова опубликовано на официальном сайте главы и кабинета министров региона, сообщил udm-info.ru.

По данным издания, о намерении властей республики выставить на торги дом, который некогда принадлежал протоиерею Захарию Лятушевичу, стало известно еще в феврале. В начале лета текущего года Государственный совет Удмуртии согласовал план приватизации этого памятника архитектуры. Теперь документ, регламентирующий условия сделки, обнародован официально.

«Установить начальную (минимальную) цену объекта равной одному рублю с учетом НДС», — говорится в документе.

Согласно опубликованному распоряжению, новый собственник здания будет обязан в течение года с момента приобретения разработать проектную документацию для проведения реставрационных работ. В перечень необходимых мероприятий, как уточняется в документе, входит укрепление стен и перекрытий, обустройство отмосток и системы водоотведения с кровли, а также обновление оконных и дверных заполнений, фасада и внутренних интерьеров. Сами работы предстоит выполнить в течение двух лет после заключения договора купли-продажи. При этом в ходе торгов итоговая сумма сделки может возрасти.

Сам объект находится в Ижевске. Это одно из старейших и, по мнению местных жителей, красивейших зданий города. Г-образный в плане особняк с мезонином возведен по канонам русской классической архитектуры XIX столетия. Автором проекта выступил архитектор Семен Дудин. В настоящее время объект находится в оперативном управлении Национальной библиотеки Удмуртии.

Как следует из информации открытых источников, дом был построен в 1807 году для протоиерея Захария Лятушевича. В 1819 году священнослужитель продал его казне. В разные периоды истории в здании размещались заводские чиновники, работали заводская аптека и приемный покой. Позже здесь находились штаб народной армии, комитет Ижевской организации РСДРП (б), Дом юного пролетария, а затем — отделение Госбанка. В годы Великой Отечественной войны в этих стенах хранили фонды Краеведческого музея Удмуртии, а после здесь располагался отдел природы музея и музейное фондохранилище.

В 1995 году здание было признано памятником истории и культуры федерального значения. В 2019 году в доме Лятушевича предлагали открыть литературный музей, однако эти планы не были реализованы. В 2022 году особняк передали Ижевской епархии, но церковь не нашла объекту применения. А в 2024 году впервые появилась информация о намерении властей продать это историческое здание. Теперь, с публикацией распоряжения, процесс приватизации вступил в активную фазу.

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