«Зонт не поможет». 20 июля в Москве ожидаются до +30 и грозы

По данным Гидрометцентра России, в Москве 20 июля прогнозируется жаркая погода с переменной облачностью. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Днем воздух в столице прогреется от 28 до 30 градусов тепла. В ночь на 21 июля температура снизится до плюс 20 градусов.

Ветер южного направления, его скорость составит 5–10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет около 748 мм ртутного столба.

В Московской области 20 июля температура ожидается в диапазоне от +25 до +30 градусов. В ночь на 21 июля термометры покажут не ниже +20 градусов.

Ранее сообщалось о том, что фестиваль «Сделано в Хотьково» состоится в Сергиево-Посадском округе.