Инерция вместо роста: почему квадратные метры в новостройках подорожают, но рынок не восстановится

Экспертным видением ситуации на рынке жилой недвижимости в ближайшей перспективе поделилась с Финансами Mail Залина Казова — кандидат экономических наук и преподаватель Института мировой экономики и стратегий. В беседе с изданием эксперт спрогнозировала, каким образом будут меняться цены на квартиры в августе 2026 года и какие факторы окажут решающее влияние на оба сегмента — первичный и вторичный.

По оценке Казовой, серьезных предпосылок для сколько-нибудь заметного удешевления жилья в России в обозначенный период не просматривается. Напротив, наиболее вероятным сценарием она считает сохранение слабой восходящей динамики стоимости в денежном исчислении. Иными словами, цены вряд ли обрушатся, однако их возможный рост будет весьма умеренным.

При этом экономист акцентирует внимание на том, что новостройки и готовое жилье — это два принципиально разных рынка с собственной логикой ценообразования. Они неодинаково реагируют на стоимость заемных средств, изменение покупательской способности населения, объем выставляемых на продажу объектов и настроения самих участников сделок. Именно поэтому, подчеркивает Казова, динамика стоимости квадратного метра в этих сегментах будет различаться, как и их способность противостоять существующим макроэкономическим ограничениям.

«В условиях сохраняющейся финансовой неопределенности домохозяйства откладывают приобретение жилья, стремятся увеличить первоначальный взнос, либо переориентируются на объекты меньшей площади и более доступной ценовой категории. Такая трансформация потребительской модели сужает возможности девелоперов для прямого повышения цен и побуждает их активнее использовать гибкие механизмы стимулирования спроса», — обращает внимание эксперт.

На рынке новостроек, по прогнозу эксперта, средняя цена квадратного метра в августе 2026-го может прибавить порядка 0,3–0,5% по сравнению с июльскими показателями. Однако такой рост, предупреждает она, будет носить преимущественно инерционный характер — это не признак полноценного оживления отрасли. Основными сдерживающими факторами выступают дороговизна ипотечных кредитов по стандартным банковским программам, труднодоступность заемных средств для значительной части населения, внушительный объем непроданных квартир в строящихся объектах, а также настороженное отношение покупателей, которые предпочитают не торопиться с решением и присматриваются к изменению конъюнктуры.

Особого внимания заслуживает механизм, с помощью которого застройщики, как полагает Казова, будут адаптироваться к непростым условиям. Вероятнее всего, девелоперы избегут прямого удешевления квартир в прайс-листах. Вместо этого они активизируют использование не столь заметных инструментов ценовой конкуренции: станут предлагать индивидуальные скидки для конкретных категорий клиентов, удлинять сроки рассрочки без начисления процентов, включать в стоимость договора отделку и дополнительные опции, а также разрабатывать особые условия для покупателей с крупным первоначальным взносом. В итоге номинальная стоимость квадратного метра может слегка подрасти, однако реальная цена, которую покупатель заплатит за конкретную квартиру, останется прежней или даже чуть уменьшится.

Что касается вторичного рынка, здесь картина видится эксперту иной. В августе 2026 года, скорее всего, сохранится состояние относительной ценовой стабильности. Средняя стоимость квадратного метра может колебаться в диапазоне от минимального минуса до плюса в пределах 0,4%. Главным тормозом для спроса по-прежнему остается высокая ставка по ипотеке, из-за чего основной движущей силой останутся те покупатели, которые располагают либо личными сбережениями, либо деньгами, вырученными от реализации собственного жилья.

«Таким образом, в августе 2026 года рынок жилья, вероятнее всего, сохранит умеренную и разнонаправленную ценовую динамику. В сегменте новостроек номинальный рост будет поддерживаться увеличением строительных издержек, однако ограниченный платежеспособный спрос и активное использование скидок и рассрочек не позволяют говорить о полноценном восстановлении рынка. В реальном выражении стоимость первичного жилья может практически не измениться», — рассказала эксперт.

Кроме того, на вторичном рынке, по словам Казовой, сохраняется существенная дифференциация объектов в зависимости от их качества и привлекательности. Квартиры с хорошим ремонтом, удобной планировкой и удачным расположением могут даже умеренно подорожать. А вот завышенные в цене или устаревшие как морально, так и физически экземпляры, напротив, будут продаваться с дисконтом. Таким образом, реальное изменение стоимости на «вторичке» произойдет не через массовое снижение заявленных цен, а скорее через переговорный процесс при заключении сделки — то есть в формате торга между продавцом и покупателем.

«На вторичном рынке ценовая динамика будет формироваться избирательно: наиболее ликвидные квартиры могут прибавить в стоимости 0,2–0,6%, тогда как переоцененные и качественно устаревшие объекты, вероятнее всего, потребуют дисконта в пределах 1–2% от первоначально заявленной цены. В целом сегмент сохранит относительное равновесие, поскольку потенциальное оживление покупательской активности будет нивелироваться высокой стоимостью ипотечного финансирования», — подводит итоги эксперт.

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