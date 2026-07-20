«Критическая тишина после взрыва». Шесть человек с минно-взрывными травмами госпитализированы в Домодедово

Шесть человек с минно-взрывными травмами госпитализированы в Домодедово

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Домодедовскую городскую больницу госпитализированы шесть пациентов с минно-взрывными травмами разной степени тяжести. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале медучреждения.

Как уточняется в сообщении медучреждения, среди доставленных пострадавших числятся трое граждан иностранных государств.

«В настоящее время им проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что РСЧС объявила беспилотную опасность в Московской области.

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