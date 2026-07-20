«Мы стареем быстрее родителей». Рак помолодел — заболеваемость до 50 лет выросла на 24%

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в интервью Общественной службе новостей заявил, что болезни пожилых людей теперь все чаще диагностируют у граждан младше 40 лет. Причина — совокупность факторов, прежде всего преждевременное старение клеток.

«Ускоренное биологическое старение, с которым ученые все чаще связывают рост возрастных болезней у молодых, является состоянием, при котором биологический возраст организма на клеточном уровне значительно опережает хронологический паспортный возраст. Новейшие исследования показывают, что каждое новое поколение, вероятно, стареет быстрее предыдущего», – пояснил он.

Это происходит по таким причинам, как стресс, недосып, гиподинамия, фастфуд, дефицит витамина D и кальция, вредные привычки, ожирение и генетика. Следствие — рост риска рака в молодом возрасте.

За 30 лет заболеваемость раком до 50 лет выросла на 24%. Ускоренное старение органов ведет к разным видам опухолей, а также к сердечно-сосудистым, неврологическим патологиям, гипертонии и диабету второго типа.

Врач предложил трехуровневую оценку старения: анкетирование образа жизни, анализ крови на маркеры и эпигенетическое тестирование ДНК. Раннее выявление и коррекция привычек, по его словам, могут снизить риски. Он рекомендовал больше двигаться, нормализовать сон, отказаться от переработанной пищи, контролировать вес и бросить курить.

Ранее врач Балабанова сообщила о том, что затрудненное дыхание может указывать на проблемы с сердцем.