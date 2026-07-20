Губернатор Подмосковья рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

В ночь на понедельник, 20 июля, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область, основные последствия были зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры», - написал он.

В результате атаки в Одинцово были повреждены автомобиль и частное домовладение, пострадавших нет. В Подольске после падения беспилотников произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.

Воробьев добавил, что, по предварительным данным, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4. Там БПЛА упал рядом с автомобилем. Губернатор подчеркнул, что им оказывают медицинскую помощь. На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб. Ликвидация последствий атаки и обследование территорий продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.