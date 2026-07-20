Рыба-диверсант: в российском регионе фугу облепляет лодки и оставляет рыбаков без улова за считанные секунды

В акватории Приморского края развернулся нешуточный конфликт, участниками которого стали местные любители подводной охоты и ихтиофауна, населяющая эти воды. Как информируют новые медиа, главным возмутителем спокойствия в нынешнем сезоне оказалась экзотическая рыба фугу, чье поведение, по оценкам рыбаков, отличается редкостной наглостью, сообщил vostokmedia.com.

Местные жители, промышляющие рыбной ловлей, бьют тревогу — привычный для них процесс превратился в настоящее соревнование с хитрой и чрезвычайно прожорливой фугу. Один из рыбаков поделился своими наблюдениями, рассказав, что стаи этих рыб буквально облепляют рыбацкие лодки. По его словам, достаточно наживке коснуться воды, как она мгновенно оказывается сорванной — у приморцев, сетует он, попросту нет возможности вытащить оснастку в нетронутом виде.

В подтверждение своих слов мужчина привел внушительную статистику, собранную им всего за один выход на воду. Как проинформировал рыбак, три рыбины ему удалось заснять на камеру. По его данным, еще три крупных экземпляра сорвались с крючка прямо у борта судна, а около десятка особей, по его наблюдениям, кружили под днищем, терпеливо дожидаясь, когда появится новая порция приманки.

Ранее сообщалось, сколько килограммов рыбы можно ловить законно.