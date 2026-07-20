«Дрейф без мотора»: трое мужчин на катере потеряли ход у берегов Приморья — чем все кончилось

Сигнал тревоги поступил в экстренные службы ровно в полдень. Приморцы на катере оказались в морской западне в акватории бухты Зеркальная в Кавалеровском районе, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, на борту плавсредства находились трое мужчин, которые внезапно потеряли ход из-за поломки силового агрегата.

По данным издания, на выручку оперативно выдвинулся дежурный экипаж МЧС. Спасатели быстро обнаружили дрейфующее судно. Специалисты пересадили всех пассажиров к себе на борт, после чего взяли неисправную маломерную лодку на жесткий буксир. К счастью, медицинская помощь рыбакам не потребовалась — они чувствовали себя нормально. Вскоре их благополучно доставили на сушу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, комментируя произошедшее, напомнили о важности предвыходной подготовки. Перед тем как выходить в море, необходимо тщательно проверять исправность двигателя и убеждаться в наличии средств связи — именно эти меры, подчеркнули спасатели, позволяют избежать подобных происшествий или оперативно сообщить о беде в случае поломки.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае фугу облепляет лодки и оставляет рыбаков без улова за считанные секунды.