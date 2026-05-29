Кормит роту «как любимого»: россиянка попала в фильм за вкусную помощь бойцам СВО

Героиня нового документального фильма RT «Сильные духом. Тыл» Екатерина Шельпякова впервые подробно рассказала, как обычное желание накормить близкого человека переросло в системную помощь целому воинскому подразделению. История начиналась с обеда для молодого человека, а сегодня блюда из ее кухни с нетерпением ждут бойцы целой роты.

Премьера картины, посвященной женщинам, которые держат невидимый фронт, состоится сегодня в 20:00 на платформах RT. Одной из ключевых героинь стала Екатерина Шельпякова, чей волонтерский путь начался с личной заботы.

«Когда готовишь любимому человеку — это совершенно иной уровень чувств и ощущений. Ты вкладываешь в каждое движение трепет», — поделилась Екатерина в интервью создателям фильма.

По ее словам, первая посылка была собрана для молодого человека, отправившегося в зону СВО. Но масштаб быстро изменился: сарафанное радио среди военных сделало свое дело. Сегодня домашняя кухня Шельпяковой работает как небольшая фабрика вкуса. В ход идут запеченная курица, нежное пюре и традиционная тушенка — именно этих продуктов бойцы ждут с особым нетерпением. Сами получатели шутливо, но честно, называют блюда героини «кайфушками от Катюшки».

К настоящему моменту вокруг героини сформировалась настоящая «армия» добровольных помощников. Женщина не просто готовит сама, но и координирует десятки людей, желающих внести свой вклад. В фильме подчеркивается, что в ответ на каждую отправленную партию приходят искренние слова благодарности от защитников.

Лента «Сильные духом. Тыл» продолжает цикл документальных проектов RT о людях, чья стойкость и ежедневный труд становятся фундаментом для тех, кто находится на передовой. Режиссеры акцентируют внимание на деталях: консервные банки, заботливо упакованные контейнеры и горящие глаза волонтеров. История Екатерины Шельпяковой — это рассказ о том, как тепло обычной печи может согреть на расстоянии сотен километров.