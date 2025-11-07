В ходе специальной военной операции украинский военнослужащий был задержан российскими бойцами после курьезного случая, произошедшего по его собственной оплошности.

По информации командира разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии с позывным Харитон, солдат противника случайно вышел на позиции российских войск, не осознавая этого.

Инцидент, как уточнил офицер в интервью ТАСС, произошел еще в 2023 году. Украинский военный приблизился к российскому наблюдательному пункту, и его появление сразу вызвало вопросы. Командир так описал ситуацию: «Военнослужащий из боевого охранения подходит, говорит, к вам там пришли. Я говорю: «Заберите оружие и запустите». Заходит. «А можно у вас попросить спичек?". Я говорю: «Конечно». И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся».

Осознав свою роковую ошибку, солдат ВСУ попытался ретироваться, сославшись на то, что ему пора возвращаться. Однако российские военнослужащие не позволили ему уйти, заявив, что для него «война уже закончилась».

Ранее сообщалось о том, что подразделения ВСУ массово сдались в плен под Покровском.