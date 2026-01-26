«Королевское» отношение и титанический труд: как казачки в одиночку держали на себе весь быт

За суровой историей казачества, часто ассоциируемой исключительно с мужчинами-воинами, скрывается невероятная сила и стойкость женщин. На их хрупкие плечи ложилась колоссальная ответственность, а несгибаемый характер помогал выдерживать самые жестокие удары судьбы. Старший преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет» Наталья Старченко рассказала порталу «Российское казачество» о подлинной роли казачек – не просто хранительниц очага, но истинных глав семей, без которых казачий образ жизни был бы немыслим.

Несгибаемые хозяйки

С XVIII века, когда на Дону активно развивалось земледелие, роль женщины в казачьем хозяйстве стала доминирующей. Ее труд буквально превосходил мужской, поскольку мужчины были заняты воинской службой, выполняя лишь те работы, которые были непосильны женщинам. Как отмечает историк Наталья Старченко, «донские казачки славились самостоятельностью, независимостью, рукоделием и чистотой. Так, в отсутствие мужа, ушедшего на службу, женщина-казачка становилась полноправной главой семьи».

На ее плечи ложились все заботы: от полевых работ до ухода за скотом – кормления, доения, стрижки. Помимо этого, казачки были мастерицами домашних промыслов. Они обеспечивали семью всем необходимым: сами производили пряжу, ткали полотна для постельного белья, скатертей и одежды, выделывали кожу для обуви. В некоторых приграничных кубанских станицах эта власть женщины закреплялась даже на уровне обычного права: «глава семьи передавал власть хозяйке в случае его отсутствия или невозвращения с войны».

Взаимопомощь и «супряга»

В условиях постоянного отсутствия мужчин, казачки несли свою ношу не в одиночку. Огромное значение имели родственные связи и поддержка соседок. Жены казаков объединялись в небольшие сообщества, чтобы вместе преодолевать разлуку и тяготы быта. Историк Наталья Старченко отмечает, что «это не давало возможности женщине-казачке соблюдать удобный график работ. Кроме того, повышалась трудоемкость прочих обязанностей по хозяйству».

Они вместе справлялись с тяжелейшими земледельческими работами, такими как распашка черноземной целины тяжелыми плугами, которые тянули волы. Одна семья не могла позволить себе столько тяглового скота, поэтому казачки объединялись в так называемые «супряги». Лишь к середине XIX века состоятельные семьи начали нанимать иногородних работников для помощи на поле.

«По-королевски» и по Домострою

Казачья семья всегда отличалась строгой иерархией, построенной на принципах Домостроя и так называемого позитивного авторитаризма. Это означало безусловное главенство отца или старшего казака. Наталья Старченко подтверждает: «Ряд исследователей института казачьей семьи отмечает патриархальность внутрисемейных отношений в казачьих семьях вплоть до начала XX века». Однако статус казачки, несмотря на внешнюю строгость правил, менялся с течением времени.

Авторитет главы семьи держался не на страхе, а на глубоком уважении, мудрости и хозяйственной компетентности. Его слово было незыблемым для всех домочадцев, и жена, как правило, подавала в этом пример. «На первый взгляд, отношение казака к женщине могло восприниматься как проявление грубости и демонстрация превосходства, но на самом деле к ним относились по-королевски», — заключает историк. Эта парадоксальная истина говорит о том, что за жесткими рамками традиций скрывалось глубокое почитание роли казачки – главной опоры, хранительницы и движущей силы казачьего рода.