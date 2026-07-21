«Короткий душ для столицы». В Москве в августе ожидаются короткие, но мощные ливни

В августе жителей Москвы и Подмосковья ждут преимущественно непродолжительные осадки, местами переходящие в ливни. Такой прогноз в интервью «Известиям» озвучила Татьяна Позднякова, ведущий специалист столичного Метеобюро.

Эксперт отметила, что даже краткий дождь, длящийся от пяти до десяти минут, может демонстрировать высокую интенсивность.

«В августе свойственны кратковременные осадки, хотя они могут иметь ливневый характер. Например, сильный дождь может идти всего 5–10 минут – и этого вполне достаточно, чтобы отнести его к категории сильных», – пояснила синоптик.

Позднякова добавила, что температурный режим в конце лета прогнозируется слегка выше климатической нормы, чем и обусловлена непродолжительность дождей. Поскольку температурный фон будет незначительно превышать обычные значения, осадки окажутся краткосрочными. Рассчитывать на то, что дожди растянутся на неделю или тем более на декаду, не стоит: подобные сценарии, подчеркнула Позднякова, случаются крайне редко.

Ранее сообщалось о том, что к 23 июля Москву ждет похолодание, +24 °C и дожди.