Корова из Городского округа Пушкинский победила на выставке племенных животных

На конкурсе племенных животных «Звезды Подмосковья-2023» чемпионкой была признана корова Забава из Городского округа Пушкинский.

Буренка принадлежит местному предприятию «Зеленоградское». Всего в конкурсе участвовало около 30 аграрных компаний, они представили лучших коров голштинской и айширской пород.

Оказалось, что у Забавы из Городского округа Пушкинский отличное состояние здоровья, а кроме того, она дает много молока. Второе место заняла корова Баро из Коломны, она представила предприятие «Емельяновка». На третьем месте также оказалась участница от Городского округа Пушкинский – корова Поилка от «Зеленоградского».

Выставка племенных животных помогает продемонстрировать успехи аграрных предприятий, а также поощрить лучших специалистов отрасли. Кроме того, такие мероприятия привлекают внимание к сельскому хозяйству. Смотр походил в Национальном Конном Парке «Виват, Россия!».

Племенное животноводство в Подмосковье активно развивается, в том числе, благодаря помощи регионального правительства для профильных предприятий. Только в этом году на поддержку подготовки к весенне-полевым работам было выделено 1,2 млрд. рублей.