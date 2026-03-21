Кошелек станет толще с апреля: что изменится с 1 числа для всех категорий граждан

С 1 апреля 2026 года российское законодательство вступает в новую фазу регулирования финансовой сферы. Граждан ожидает сразу пять важных нововведений, касающихся как социальной поддержки, так и заемных инструментов, сообщает MiraNews .

Первое и самое масштабное изменение связано с индексацией социальных пенсий. Их размер увеличится на 6,8%. Прибавку получат те, у кого недостаточно стажа для страховой пенсии, люди с инвалидностью и иные льготные категории. Всего выплаты пересчитают для более 4 млн человек. Отдельно предусмотрено повышение фиксированной выплаты для пенсионеров, достигших 80 лет.

Второе изменение касается рынка рассрочки. Законодатели вводят четкие ограничения: продавцам запретят устанавливать разную цену на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает ли покупатель всю сумму сразу или оформляет рассрочку. Максимальный срок такой рассрочки не превысит 6 месяцев, а штрафные санкции за просрочку платежа ограничат 20% годовых. Крупные договоры будут теперь передаваться операторами в бюро кредитных историй.

Третье нововведение регулирует сферу микрозаймов. Предельная планка переплаты снижена до 100%, что должно защитить граждан от бесконечного роста долга. Для бизнеса, напротив, расширены возможности: максимальная сумма займа увеличена до 15 млн рублей. Также вводятся лимиты на количество займов с высокой полной стоимостью, которые можно оформить на одного человека.

Четвертое — налоговый аспект. До конца апреля граждане, обязанные это делать, должны успеть подать декларацию о доходах, полученных в 2025 году. Сам же налог необходимо перечислить в бюджет до 15 июля.

Пятое изменение касается банковского скоринга. При оценке платежеспособности клиента финансовые организации отныне будут принимать в расчет исключительно официально подтвержденные доходы.