Кошка из Комсомольска-на-Амуре, которой подожгли петарду во рту, идет на поправку

В Комсомольске-на-Амуре кошка по кличке Маруся, ставшая жертвой жестокого нападения, успешно перенесла операцию и демонстрирует положительную динамику в выздоровлении.

По информации городского зоозащитного АНО «Преданное сердце», несколько дней назад несовершеннолетние живодеры подожгли у животного во рту петарду.

В результате чудовищного инцидента питомица получила серьезные травмы, лишившись возможности самостоятельно питаться. Ветеринарные врачи зафиксировали у Маруси перелом нижней челюсти и ожог языка. После процедур по стабилизации состояния и противошоковой терапии для нее была проведена сложная операция.

«Мы знаем, что вы переживаете за Марусю! Марусю прооперировали, из наркоза вышла хорошо, главное ест, пьет», — приводят в организации слова поддержки в своем сообществе во «ВКонтакте».

Подтверждением успешной реабилитации стало видео, на котором кошка самостоятельно принимает пищу. Зоозащитники выразили благодарность врачам ветеринарной клиники «Дарвин». Уже объявлено о поисках новой, любящей и ответственной семьи для пострадавшей кошки.

Для покрытия расходов на лечение и восстановление животного, которые оцениваются в 40 тысяч рублей, был организован сбор благотворительных средств. Что касается обстоятельств произошедшего, в полиции региона подтвердили, что по факту жестокого обращения с животным проводится проверка и устанавливаются личности малолетних преступников.

