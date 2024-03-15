Кошка Маша вернулась к работе на избирательном участке в Волоколамске
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На избирательном участке №99 в Волоколамске снова работает пушистая сотрудница — кошка по кличке Маша. Об этом рассказали в Московской областной избирательной комиссии.
По словам членов УИК, кошка является частью коллектива уже три года. После того, как она была замечена на выборах губернатора Подмосковья, ее сделали талисманом избирательного участка в ДК «Текстильщик».
«Сейчас кошка снова в деле: внимательно наблюдает за ходом голосования, следит, чтобы на участке не происходило ничего лишнего. Благосклонно дает себя погладить избирателям и громко мурчит», - рассказали об обязанностях пушистой работницы в Избиркоме региона.