«Кошмар на вилле в Голливуде». Сына легендарного режиссера обвинили в убийстве родителей: что привело к трагедии?

Прокуратура округа Лос-Анджелес выдвинула официальное обвинение в умышленном убийстве Нику Райнеру, 32-летнему сыну знаменитого голливудского режиссера Роба Райнера. Как передает Reuters , окружной прокурор Натан Хохман подтвердил, что следствие квалифицирует преступление как убийство первой степени.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в доме родителей. По версии обвинения, Ник Райнер совершил убийство с применением холодного оружия. Это обвинение прозвучало на фоне признанных кинозаслуг его отца, автора таких культовых лент, как «Останься со мной», «Несколько хороших парней» и «Когда Гарри встретил Салли».

Интересно, что в 2015 году Роб Райнер снял полуавтобиографический фильм «Быть Чарли», посвященный непростой жизни своего сына и его борьбе с зависимостями. Также режиссер известен зрителям по камео в «Волке с Уолл-стрит», где он сыграл отца главного героя в исполнении Леонардо ДиКаприо.

Ранее сообщалось о том, что голливудский режиссер снял фильм о спецоперации.