Кошмар в Египте: российских туристов заживо едят в дорогих отелях

Российские туристы, отдыхающие на курортах Египта, столкнулись с беспрецедентной за последние годы проблемой — массовым распространением постельных клопов в отелях различной категории. Многочисленные жалобы поступают как из Хургады, так и из Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Ситуация приобрела такой масштаб, что ряд турагентств в приватных беседах с клиентами характеризует ее как локальную эпидемию. Насекомых обнаруживали гости даже в номерах категории «пять звезд». Основная жалоба туристов — характерные болезненные укусы, появляющиеся после сна, а также сами насекомые в кроватях, диванах и среди постельного белья.

Пострадавшие отмечают, что администрация отелей, как правило, идет навстречу и предлагает переселение. Однако в ряде случаев проблема повторялась и в новых номерах. Это вызывает серьезные опасения у отдыхающих, которые боятся привезти кровососущих насекомых в багаже к себе домой.

Проблема с клопами в сезон отпусков не ограничивается Египтом. Ранее в прессе появлялась информация о подобных инцидентах на бортах самолетов международных авиакомпаний, где обработка зараженного воздушного судна может обойтись перевозчику в десятки тысяч долларов.

