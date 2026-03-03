Косметолог объяснила причины зимнего шелушения кожи

Шелушение кожи в зимний период связано не только с воздействием холодного воздуха, но и с недостатком витаминов, солнечного света и замедлением обменных процессов. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » сообщила практикующий косметолог и ведущий бьюти-тренер Avon Россия Мария Долматова.

По словам специалиста, зимой рацион часто становится менее насыщенным свежими овощами и фруктами, а организм расходует больше энергии на поддержание тепла. Одновременно замедляется кровообращение, из-за чего клетки кожи получают меньше питательных веществ. В результате процесс обновления замедляется, на поверхности накапливается слой ороговевших клеток, который препятствует нормальному впитыванию косметических средств и провоцирует ощущение сухости и шелушения.

Эксперт также обратила внимание на влияние перепадов температур. В период, когда на улице сохраняется холод и ветер, а в помещениях продолжают работать отопительные приборы, защитный гидролипидный барьер кожи истончается и теряет влагу. Испарение влаги, по ее словам, становится одной из ключевых причин появления шелушений.

Дополнительным фактором риска косметолог назвала весеннее солнце. Ультрафиолет в это время года отличается высокой активностью, а кожа после зимы оказывается особенно уязвимой. Это может ускорять процессы фотостарения и усиливать обезвоживание.

Среди распространенных ошибок специалист отметила использование агрессивных скрабов при появлении сухости. По ее оценке, такие средства способны травмировать кожу и усиливать воспаление. Вместо этого рекомендуется переходить на мягкие очищающие продукты и отказаться от спиртосодержащих тоников и мыла.

Для бережного ухода эксперт советует выбирать муссы и кремовые средства для умывания, а также использовать мягкие пилинги — энзимные, АНА-кислоты, пилинги-скатки или маски на основе белой и зеленой глины. При этом обладательницам сухой кожи глиняные средства рекомендуется применять не чаще одного раза в неделю.

Важную роль играет и увлажнение. По словам косметолога, средства с гиалуроновой кислотой помогают притягивать влагу, а церамиды способствуют ее удержанию. Для восстановления липидного баланса подойдут сыворотки и кремы с маслами и витамином Е. Дневной уход в весенний период должен включать защиту от солнца с SPF не ниже 20–30, что позволит снизить негативное влияние ультрафиолетового излучения.

