Врач Мясников шокировал заявлением: популярная таблетка оказалась опаснее алкоголя для печени

Врач Александр Мясников предупредил об опасности распространенного препарата. По словам телеведущего, именно это средство, а не алкоголь, чаще всего приводит к летальному исходу и трансплантации органа, пишет Лента.ру.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасности популярного лекарства. Медицинский эксперт заявил, что именно парацетамол на сегодняшний день является самой распространенной причиной, по которой пациентам требуется пересадка печени.

Специалист отметил, что люди продолжают гибнуть из-за неправильного приема этого средства. Он подчеркнул, что виновником тяжелых поражений органа выступает именно парацетамол, а не спиртные напитки, как принято считать.

Мясников акцентировал внимание на допустимых дозировках. Людям, у которых диагностированы заболевания печени, разрешено принимать не более 2 граммов препарата в сутки. Для здорового человека безопасная доза составляет 4 грамма. Доктор настоятельно призвал зрителей строго соблюдать предписания, чтобы избежать фатальных последствий для здоровья.