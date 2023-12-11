Косметолог рассказала, как «меняли» лицо Брутян и Муцениеце

Супруга актера Павла Прилучного и его бывшая возлюбленная по-разному смотрят на уход за собой и косметологические манипуляции.

Агату Муцениеце часто пытаются сравнивать с Зепюр Брутян, ища сходства и отличия. Однако по характеру, поведению и внешности актрисы разные, и даже предпочитают непохожие процедуры для ухода за собой. Как оказалось, одна из девушек почти не меняла свое лицо. Об этом косметолог Наталья Михайлова сообщила изданию «Утро.ру».

«Мне кажется, заметно, что подбородок не естественной формы. В данной ситуации видно, что он сделан», – высказалась косметолог о внешности Брутян.

По мнению специалиста, Зепюр могла колоть филлеры и изменить форму нижней части лица: у звезды отчетливо видно треугольный овал. Также она делала губы и скулы, но стараясь сохранить естественную форму.

При этом Муцениеце сложно поймать на каких-то серьезных манипуляциях с лицом. Косметолог считает, что актриса подкалывает себе губы для формы, но в остальном предпочитает лишь естественные процедуры, не меняющие форму и внешность.

Напомним, что Муцениеце развелась с Прилучным в 2020 году. Пара встречалась со съемок «Закрытой школы» и воспитывала двоих детей. Сейчас актер женат на Брутян, которая родила ему сына. Актриса видится с детьми супруга от первого брака.