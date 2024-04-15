Косметолог Трифонова посоветовала выбирать витаминные средства для молодости кожи

Кожа сильнее всего подвержена внешним угрозам. Без должного ухода ее состояние портится, что особенно заметно при естественном старении. Специалист Светлана Трифонова в беседе с RuNews24.ru объяснила, как подобрать хорошее средство для ухода.

Неправильное питание, недостаточное питье воды, плохой уход, вредные привычки: факторов, которые ухудшают состояние кожи много. Трифонова отметила, что именно отсутствие систематизированного ухода влияет на молодость и цвет кожи. Восстановить его можно, выбирая средства с витаминами.

«Внимательно читайте состав средства на упаковке. Хорошо, если он включает набор главных витаминов, влияющих на состояние кожи - A, E, F и D. Положительное воздействие оказывают и экстракты целебных растений — алоэ, ромашки, женьшеня», — рассказывает Светлана Трифонова.

Также стоит обращать внимание на растительные составы и коэнзим Q10. Последний — это гиалуроновая кислота, которая вырабатывается организмом. Использование такой уходовой косметики станет дополнительной помощью для кожи. Аналогичный эффект вызывает коллаген и эластин.

Хорошими вариантами для ухода станут увлажняющие крема. Однако эксперт советует использовать их только дома, не подвергаясь холоду и ветру.

Отказаться стоит от средств, обещающих мгновенный эффект. Такие действительно существуют, но они имеют побочки. Например, консерванты и ацетат алюминия способен перекрыть кислород коже.