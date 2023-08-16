Космический аппарат «Луна-25» вышел на орбиту спутника Земли

На сайте «Роскосмоса» сообщили о том, что космический аппарат «Луна-25» вышел на орбиту спутника нашей планеты, отдельно отметим, впервые в истории современной России.

«Луна-25» – автоматическая станция, которая была создана в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина. Сейчас она уже находится на орбите спутника.

Первое включение, которое обеспечило выход на орбиту, состоялось в 11:57, второе же включение осуществлялось двигателями мягкой посадки. Системы станции работают в штатном режиме, связь нормальная.