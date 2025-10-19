Костя Большой возглавил одну из самых жестоких банд Москвы

Константин Пискарев, известный как Костя Большой, стал организатором одной из самых жестоких преступных группировок Москвы. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Банда занималась рэкетом, заказными убийствами и контролем крупного бизнеса, не щадя никого, включая собственных членов. Пискарев родился в сентябре 1972 года в Медведково, в семье госслужащих. После окончания школы он поступил в военное училище и быстро продвинулся по службе, став командиром подразделения. В начале 1990-х годов он оставил армию и вместе с Александром Замятиным создал преступную группировку, отличавшуюся жестокостью и насилием.

Банда Кости Большого совершала преступления против конкурентов, бизнес-партнеров, юристов и членов собственной команды. Главарь лично участвовал в расправах и заказных убийствах. Одним из известных преступлений стала ликвидация главы Сергиева Посада Евгения Душко в августе 2011 года из-за конфликта по строительным проектам.

После серии убийств и покушений Пискарев и его подчиненные были арестованы. В 2019 году начался суд; ближайший помощник Пискарева Сергей Безруков получил 10 лет лишения свободы. Сам Пискарев находится под арестом и ожидает приговора.

