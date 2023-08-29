Котенку из подмосковной Каширы спасли одну из девяти жизней

В подмосковном городском округе Кашира спасли котенка. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Сотрудники каширской ПСЧ-219 сняли с дерева питомца. Тогда дежурные возвращались из микрорайона Кашира-3, куда отправились по вызову горожан. К пожарным обратились местные и рассказали, что усатый сидит на верхушке дерева уже три дня. Оказалось, что котенок смог залезть на дерево, но спуститься самостоятельно уже не получилось.

Работники противопожарно-спасательной службы не остались в стороне. Они определили место, куда забрался котенок, поднялись и сняли животное. На тот момент питомец совсем обессилел. Его передали хозяйке.